التعليم العالي: المتخلفون عن التنسيق يحق لهم تسجيل الرغبات مع المرحلة الثالثة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بدأ منذ اليوم الأول من سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لافتا أن الحد الأدني لشعبة العلمية 77.4، وبالنسبة الشعبة الأدبية 67.80% ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تقدم من شعبة العلمي، 190 ألفا و421 طالبا وطالبة، ومن شعبة الأدبي 59 ألفا و292 طالبا وطالبة، ليصل عدد المتقدمين من جميع الشعب 249 ألفا و713 طالبا وطالبة من جميع الشعب.

وأضاف، يحق للمتخلفين عن التقديم في تنسيق المرحلة الثانية، تسجيل رغباتهم مع طلال المرحلة الثالثة من التنسيق، لافتا أنهم فقدوا أماكنهم المحددة لهم بمجرد تخلفهم عن التقديم في التنسيق.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة لكافة الشعب الدراسية هو 50%.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية بالتنسيق العلمي والأدبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة من كافة الشعب يبلغ 86 ألف طالب، وسيضاف لهم الطلاب الذين سينجحون بالدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة

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