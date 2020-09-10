"حب العمر كله".. سيدة القطار تبكي على الهواء بسبب كلمات مؤثرة من زوجها

Advertisements

أعرب محمد أبو صايمة زوج السيدة صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، بفخره بما فعلته، وردود الفعل الواسعة المصاحبة للواقعة.



وقال أبو صايمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "هي ست بيت وأستاذة وهي الضمير كلها، أسألوا جيرانها عليها، وهي حب العمر كله".



وبكت الحاجة صفية على الهواء، تأثرًا بالكلمات الطيبة التي امتدحها زوجها به، وواصل زوجها موضحًا، أنه علم بما فعلته مع مجند القوات المسلحة من زملائه: "لما اتصلت قالت لي عملت حاجة لوجه الله لقيت الدنيا اتقلبت، والولاد كلموني عشان المواقع كانت عاوزة تتكلم معايا".



وتبادلت الحاجة صفية وزوجها الغزل على الهواء، إذ قالت: "انا أعرفه من دقات قلبه، وهو كل حاجة في حياتي، وسيدي وتاج راسي، هو عندي بالدنيا واللي عليها، ولما عرف اللي عملته قالي أصيلة يا أم أحمد"





أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.



وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".



مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.



وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.



وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.



وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

