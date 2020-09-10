مؤشر Nature 2020: جامعة المنصورة في المركز الثاني على مستوى مصر



واستعرض الدكتور عمرو ياسين أستاذ العناية المركزة والتخدير تكامل الخدمة الطبية بين التخصصات المختلفة، موضحا تكامل المبنى مع تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية والتجهيزات التي تم تجهيز المبنى بها على أعلى مستوى طبى للعنايات المركزة.



أعلن مؤشر نيتشر لعام 2020 (Nature Index 2020 Annual Tables) في الجداول السنوية الخاصه به، أن مصر هي أكبر مساهم في حصة الأبحاث بين دول شمال أفريقيا، وثاني أكبر مساهم بين دول أفريقيا، وثالث أكبر مساهم بين الدول العربية، وأنها تحقق نموّا متواصلا لحصتها البحثية للعام الثالث على التوالي.وضَمَّت الجداولُ السنوية لمؤشر نيتشر لهذا العام 19 دولة عربية، وهي القائمة الأطول منذ ثلاث سنوات وحصلت جامعة المنصورة في ترتيب المؤسسات الأكاديمية في مصر على المركز الثاني.وفي هذا السياق.. قال ديفيد سوينبانكس، مؤسس مؤشر نيتشر "أن جامعة المنصورة قد حققت نموًا كبيرًا وقفزت من المركز التاسع إلى المركز الثاني مع زيادة بنسبة 165٪ في حصتها البحثية المعدّلة، وإن كان ذلك بناءً على 16 مقالا بحثيًا، وهو عدد صغير نسبيًا لكنه يساوي ضعف عدد مقالاتها للعام الفائت"ويتضمن الجدول التالي " تعداد جميع مخرجات البحوث الخاصة بجامعة المنصورة والتي تم نشرها في الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 30 يونيو 2020 والتي يتتبعها مؤشر Nature.وعلي صعيد اخر افتتح الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة، عبر الفيديو كونفرانس.ويضم المجمع ثلاثة طوابق بسعة 50 سرير عناية موزعة على النحو التالي: ١٥ سرير عناية متوسطة، و35 سرير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، وقد تم إنشاء المبنى بتكلفة إجمالية بلغت 52 مليون جنيه.وقد استمع الوزير لشرح تفصيلي عن المبنى من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والذي قدم شرحا عن المشروع، وأهميته لعلاج مرضى فيروس كورونا، وإدارته بواسطه فريق علمى من تخصصات مكافحة العدوى والعناية المركزة والأمراض الصدرية.وأضاف أن المبنى له من المرونة الهندسية والتقنية ما يسمح باستخدامه كمبنى عزل للحالات الفيروسية، وذلك لتصميمه وفقا لأحدث المعايير القياسية لمكافحة العدوى، حيث يتم تجهيز المجمع بالكامل بحوائط PVC وفينيل الأرضيات وكافة الدهانات والخامات المستخدمة من مواد مضادة للبكتيريا.ولفت إلى أنه سيتم ضم الأدوار المتبقية من المبنى ليصبح أكبر مجمع للعنايات المركزة فى المنطقة مساهمة من جامعة المنصورة فى حل مشكلة نقص أسرة العناية المركزة.وبدأت الدكتورة هبة الدجلة أستاذ العناية المركزة شرحا من طرقة الدور الخامس بفتح الباب الإلكتروني ثم الدخول للغرفة شارحة نقاط تميز المبنى فى مكافحة العدوى.