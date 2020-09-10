محمد موسى: النائب محمد إسماعيل دؤوب وصادق (فيديو)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر
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أشاد الإعلامي محمد موسى بمتابعة فريق مكتب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان ونائب بولاق الدكرور، لسير العمل بمنطقة أرض اللواء التي تم إدراجها ليتم تبليطها ببلاط الإنترلوك ضمن أعمال خطة صندوق تطوير العشوائيات بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، نائب الشعب شغله لا يقف عند طلب يقدمه لمسئول، لافتا أن النائب محمد إسماعيل مكتبه يتابع حتي الانتهاء من الخدمة المطلوبة لأهالي دائرته، مضيفا: "الحقيقة هي دي الطريقة اللي تعامل بها منذ اول يوم انتخب فيه كنائب للشعب". 

وتابع: الموطن يحتاج إلى نائب يعمل على تحسين الخدمات بدائرته بشكل متكامل وحقيقي، لافتا أن النائب محمد إسماعيل، نائب مقاتل نائب دؤوب وصادق يعمل في اليوم ما يقرب من 20 ساعة من أجل تلبية احتياجات أبناء دائرته.

وفي سياق منفصل، قال الإعلامي محمد موسى، إن محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن بولاق الدكرور، نائب أفعال لا أقوال فهو نائب بدرجة مقاتل.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن منطقة 6 أكتوبر بحي بولاق الدكرور كانت تعاني من طفح الصرف الصحي بشكل دائم، والنائب محمد إسماعيل تقدم بطلب لوزير الإسكان ومحافظ الجيزة لإنهاء المشكلة.

وتابع: "تم بالفعل الموافقة على طلبات النائب محمد إسماعيل وهي تجديد ورصف شوارع 6 أكتوبر وشارع الملكة"، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن النائب محمد إسماعيل حصل على موافقة محافظ الجيزة لتجديد البنية التحتية ببعض مناطق بولاق الدكرور.

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الكلمات المفتاحية

تركيب بلاط بولاق النائب الإعلامي محمد موسى

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