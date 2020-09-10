الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:07 م
القافلة
القافلة
محمد كشك
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية مجانية لتقديم الخدمة لمواطني قرية القيطون بميت غمر، استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

تأتي القافلة بناءا على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، حيث وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية القيطون مركز ميت غمر خلال يومين.

وتم توقيع الكشف الطبي على 1472 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده اطفال وعياده جلديه وعياده جراحه وعظام وعياده نسا وتنظيم اسره واسنان.

وجاء البيان الختامي للقافلة العلاجيه باطنة 337، أطفال 225، عظام 253، جراحة 97، جلدية 225، نساوتنظيم اسرة 176، أسنان 129.

كما تم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 193 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 134حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 143 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وتم تحويل 17حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم اصدار 8 قرارات علاج علي نفقه الدوله للمرضي وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

وعلي صعيد اخر أصدر الدكتور سعد عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، القرار رقم ٦٠١٠ لسنة، ٢٠٢٠ يفيد بإنهاء ندب الطبيب الدكتور اشرف محمد محمد البدراوي من العمل مديرا لمستشفي المنصورة وإعادته لإدارة الطب العلاجي بالمديرية.

وتضمن القرار ندب الدكتور احمد عطالله حشيش، للقيام بأعمال مدير عام لمستشفي المنصورة العام الجديد النمزذجي، لمدة ٦ أشهر تحت الإختبار.

واشتمل القرار ندب الدكتور محمد خلاف خليفة للقيام بأعمال نائب مدير مستشفي المنصورة العام النموذجي لمده ٦ اشهر تحت الاختبار.

وتم تجديد الثقة للدكتور محمد حسن شريف ابراهيم، في عمله كنائب لمدير المستفي لمدة ٦ أشهر.

وشدد القرار على جميع الجهات المعنية والمختصة بتنفيذ القرار وإلغاء ما يعارض ذلك من قرارات سابقة.

وتمني مواطني الدقهلية أن يكون التشكيل الجديد وتجديد الثقة لنائب المستفي بداية جديدة لعودة المستشفي الدولي لسابق عهدها، هذا الصرح الطبي الكبير وتقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء محافظة الدقهلية وتليق بسمعة المنصورة المعروفة بالعاصمة الطبيه وريادتها في هذا.
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)
الكشف على 1472 مريضا خلال قافلة طبية بميت غمر (صور)

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ميت غمر قرية القيطون قافلة طبية الدقهلية

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