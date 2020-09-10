الأردن.. عزل 15 بناية في عمان إثر اكتشاف إصابات بكورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد محافظ العاصمة الأردنية سعد الشهاب اليوم الخميس، عزل 15 بناية في عمان بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقال الشهاب، إن "البنايات تقع بمناطق ربوة عبدون والدوار الأول وحي نزال وعرجان وجبل الحسين والكرسي وحي الرونق ووادي السير وابو نصير والجاردنز وشفا بدران والقويسمة وجاوا".

وأضاف: "هناك بنايتان في الأشرفية تم عزلهما أيضا".

وأكد الشهاب، على أنه "تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات، حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات".

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