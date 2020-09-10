سيدة القطار تكشف سبب مساعدتها لـ "مجند الواقعة"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت السيدة صفية أبو العزم، والمعروفة إعلاميا بسيدة القطار، سبب مساعدتها للمجند في الموقف الذي تعرض له داخل القطار، قائلة: "جندي وده يخليني أعطيه عنيا".

وأشارت "أبو العزم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المجند صمم على أن يدفع قيمة التذكرة عندما دفعتها له، لافتة إلى أن المجند كان حافظ لكرامته حتى نهاية الموقف، واستجاب لها عندما قالت له "أمك لما تقولك تقعد تبقا تقعد".

وأضافت، "أخدت منه قيمة الت`كرة لما قال ورحمة أمي هدفع لنفسي.. ده زي ولادي".

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.

وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".

مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

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