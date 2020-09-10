محمد موسى: وزارة القوى العاملة تعمل لإرضاء المواطن وجلب حقوقه المسلوبة



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، وزارة القوى العاملة بذلت جهودا مكثفة على مدار السنوات الأخيرة في ملف حقوق المصريين العاملين في الخارج.



تابع، استطاعت الوزارة تحقيق انجازا جديدا من خلال تراجع نسب معدلات البطالة ووفرت العديد من فرص العمل الحقيقة للشباب.



وفي سياق منفصل، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 193 ألفًا و296 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 811 ألفًا و843 جنيها مصريا تقريبا.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 40، منهم 25 فرصة عمل داخلية و15 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.



وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الشهر تسوية 75 شكوى وديا، ومازال هناك شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 38 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 35 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالجهود الكبيرة التي يبذلها محمد سعفان وزير القوى العاملة، من أجل خلق فرص عمل حقيقة للشباب فضلا عن دوره الكبير في جلب حقوق العاملين المصريين في الخارج، لافتا أن هذين الملفين على رأس أولويات الوزارة مما يعد نقطة تحول كبيرة في سياسة الدولة بعد خلع المعزول والجاسوس محمد مرسى.