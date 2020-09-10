121 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث في 7 شهور

أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تراجع صادرات القطاع خلال الـ7 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 121.302 مليون دولار مقابل 166.727 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 27%.





وأوضح التقرير الصادر عن ارتفاع صادرات القطاع خلال يوليو الماضي بنسبة 10% لتسجل 25.906 مليون دولار في مقابل 23.544 مليون دولار.





واستحوذت 8 دول"السعودية, الإمارات, العراق, سلطنة عمان, السودان, الأردن, أمريكا, ليبيا" على 80.8% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بقيمة 98 مليون دولار. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على 28.8% من صادرات الاثاث, برغم من تراجع قيمة الصادرات لها خلال تلك الفترة لتبلغ 35 مليون دولار في مقابل 41 مليون دولار بانخفاض 14.6%.





وانخفضت صادرات مصر من الأثاث للإمارات بنسبة 19% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019, ولسلطنة عمان بنسبة 38.9% لتبلغ 11 مليون دولار في مقابل 18 مليون دولار .





وتراجعت صادرات الأثاث الى السودان بنسبة 40% لتبلغ 6 ملايين دولار خلال ال` 7 أشهر الأولى من 2020 في مقابل 10ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2019 , وإلى الاردن بنسبة 45.4% لتسجل 6 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار , ولليبيا بنسبة 42.8% لتسجل 4 ملايين دولار في مقابل 7 ملايين دولار.





وارتفعت صادرات مصر من الأثاث خلال الـ7 أشهر الأول من 2020 لأمريكا بنسبة 25% لتبلغ 5ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار, وللعراق بنسبة 7.7% لتبلغ 14 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار, بينما تراجعت من باقي الدول بنسبة 37.5% لتبلغ 25 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.