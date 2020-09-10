البورصات الإماراتية تحافظ على توازنها بـ 3 مليارات درهم تداولات خلال الأسبوع

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
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حافظت أسواق المال الإماراتية على توازنها خلال الأسبوع وذلك رغم بعض عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها شريحة من الأسهم التي حققت ارتفاعات قوية في الأيام القليلة الماضية.

واستمرت احجام السيولة عند مستويات جيدة حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة خلال 5 جلسات 3 مليارات درهم، وتوزع الجزء الأكبر منها على شريحة من الأسهم القيادية وتلك التي تقل قيمتها عن الدرهم واحد وذلك بحسب ما تظهره عملية الرصد الأسبوعي للتعاملات.

وبالعودة الى تفاصيل تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع فقد تباين اغلاق المؤشرات العامة حيث ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.23% مغلقا عند مستوى 4519 نقطة في حين استقر المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2270 نقطة في ختام الجلسة .

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق العاصمة سهم بنك أبوظبي الأول المرتفع الى 11.42 درهم وذلك بالإضافة الى سهم اتصالات المغلق عند 16.58 درهم .كما واصل سهم ادنوك للتوزيع صعوده الى حاجز 3.25 درهم .

أما في سوق دبي المالي فقد واصلت اسهم التأمين التكافلي تألقها و ارتفع سهم امان إلى 89 فلسا تقريبا فيما بلغ سهم دار التكافل 1.11 درهم وسلامة 78 فلسا ،وصعد سهم الاتحاد العقارية الى نحو 30 فلسا .

وكانت سيولة التداولات سجلت تحسنا في اليوم الأخير من الأسبوع حيث بلغت قيمتها نحو 650 مليون درهم ووصل عدد الأسهم المتداولة 500 مليون سهم نفذت من خلال 7271 صفقة.

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