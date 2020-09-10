كاتب سوداني عن الفيضانات الأخيرة: هى الكارثة الأكبر من نوعها (فيديو)



وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسباب حدوث السيول الكبيرة في السودان، بأن العام المائي يشهد بدايته حاليا، وبالتالي تسقط الأمطار دول منابع النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات وأدوات الرصد توصلت إلى أن الفيضان مرتفع ومبشر بشكل كبير، وحجمه ونوعه يتبين في شهري سبتمبر وأكتوبر بشكل تفصيلي.



وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.



وأوضح أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد لحدوث أي أضرار كما حدث في مصر في 2016 برأس غارب أو 2015 في الإسكندرية، لافتا إلى أن الأمطار نستطيع الاستفادة منها، وحجم الفيضان سيكون مبشر وفوق المتوسط بشكل مبدئى.

قال ضياء الدين بلال، رئيس تحرير جريدة السوداني، إن منسوب النيل شهد انخفاضا مع تراجع درجة خطورة الفيضان.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "أخر الأسبوع"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكارثة التي شهدتها السودان خلال الأيام الماضية هي الأكبر من نوعها، موضحا أن السودان تعرضت لفيضانات في عام 1946 و1988.وكشف ضياء الدين بلال، رئيس تحرير جريدة السوداني أن الأزمة التي شهدتها السودان حاليا تسببت في حدوث الضرر لنحو نصف مليون مواطن ووفاة أكثر من 100 شخص، موضحا أن تلك الكارثة عمت 16 ولاية.وأشار إلى أن الكارثة الكبرى تتمثل في انتشار الأمراض، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية في السودان تعتبر خانقة للغاية خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض في العملة السودانية الوطنية.اقرأ أيضًا.قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إننا نعيش في بداية سنة مائية، والفيضان يصل إلى مصر في 3 أشهر "غسطس، وسبتمبر، وأكتوبر".وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن هناك أمطارًا على بعض محافظات الصعيد تنبأت الأرصاد بها خلال الأيام الماضية.وأكد السباعي على أن الوضع في مصر مختلف عن السودان، ولا يمكن أن يحدث في مصر مثل ما حدث في السودان، لأننا اتخذنا الاستعداد الفنية والعلمية لمواجهة أي فيضانات وسيول.وأشار إلى أن حجم الفيضان المتوقع على مصر وفقا للمؤشرات أكبر من المتوسط، وأعلى من العام الماضي، وهناك طوارئ طوال العام.وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.واستطرد "الولايات المتحدة أدركت الخطأ الإنشائي لسد النهضة وهو ما دفعها إلى وقف المعونات لإثيوبيا، وليس حبًا لمصر كما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما".وفي سياق منفصل أشار خبير المياه والسدود إلى أن السد العالي قادر على استيعاب أي كميات مياه وحماية مصر من الفيضانات باستثناء بعض السيول القادمة من الجبل الشرقي ناحية البحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد.