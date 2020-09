لهدذا السبب.. نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها

View this post on Instagram

جميلة هي هدايا الأصدقاء.... بكل ما فيها من مشاعر حب و اعجاب عظيمة هي على رغم بساطتها... شكرا للكاتبه و الروائيه السعوديه فاطمه عبدالله على الهدية الحلوة..... مساء الورد على اجمل فانز في الدنيا.... #سينما_نبيله_عبيد