لهدذا السبب.. نبيلة عبيد توجه الشكر لأحد متابعيها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص النجمة نبيلة عبيد، التفاعل مع متابعيها من حين لأخر بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.


حيث نشرت فيديو لها تضمن تكريمها من أكثر من حفل تلقته كهدية من أحد محبيها ووجهت الشكر لأحد متابعيها وكتبت: "جميلة هذه هدايا الأصدقاء بكل ما فيها من مشاعر وحب وإعجاب ، عظيمة هي علي رغم بساطتها".


وتابعت قولها: شكراً للكاتبة والروائية السعودية فاطمة عبدالله علي الهدية الحلوة ، مساء الورد علي أجمل فانز في الدنيا.


ولاق الفيديو إعجاب محبيها وعلق أحد المتابعين وكتب :الله العظيم بكيت رغم إني حقك تمشي رافعة رأسك تفخري بتاريخك إلا إنك متواضعة وإنسانة بكل معني وأد ايه بتعملي حساب لجمهورك ، بنحبك يا نجمة الجماهير.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" وذلك بالتعاون مع نادية الجندي وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.



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