التعليم العالي: فتح المرحلة الثالثة للتنسيق بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الطلاب الذين تخلفوا عن التقديم لتنسيق المرحلة الثانية فقدوا حقهم في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن عليهم الانتظار لبداية فتح المرحلة الثالثة بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب.

وأضاف عبد الغفار في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية بلغ 77.4% والشعبة الأدبية بلغ 67%، موضحًا أن إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الثانية بشعبتي العلمي والأدبي الذين تم ترشيحهم لكليات بلغت 246 ألف.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب المرحلة الأولى والثانية خلال الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، وبعدها سيتم فتح المرحلة الثالثة والتي سيكون الحد الأدنى بها 50%.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة لكافة الشعب الدراسية هو 50%.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية بالتنسيق العلمي والأدبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المرشحين للمرحلة الثالثة من كافة الشعب يبلغ 86 ألف طالب، وسيضاف لهم الطلاب الذين سينجحون بالدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق للمرحلة الثالثة بعد يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر، حتى يكون ظهر نتيجة قرار تقليل الاغتراب، وظهور نتيجة الدور الثاني.

وأشار "عبدالغفار"، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية بالتنسيق العلمي والأدبي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية لطلاب المرحلة الثالثة، كالحقوق، والخدمة الاجتماعية، والكليات التكنولوجية.

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