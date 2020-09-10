النقل: القوات المسلحة الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها (فيديو)

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، العقوبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد من ارتكب عمل شنيع على حد قوله ضد مجند القوات المسلحة في قطار المنصورة.





وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في الدولة التي تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما وأن الاستمارة ما هي إلى إجراء روتيني لتسوية الحسابات.





وتابع أن من يتصرف تصرف خاطئ فهو موتور فالمجند مدفوع له التذكرة مقدما حتى لو لم يتقدم بالاستمارة ولم يكن هناك داعي لما حدث من الكمسري.





وأضاف أن ما حدث من الموظف تصرف فردي خاطئ وهناك تصرف لائق مع أي راكب حتى لو كان مخطأ، مشير إلى أن أفراد القوات المسلحة منضبطين دائما وكان المجند يرتدي الكمامة بينما قائد القطار لا يرتديها.