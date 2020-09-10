النقل: القوات المسلحة الجهة الوحيدة بالدولة التى تدفع ثمن تذاكر أفرادها (فيديو)
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:01 م
هدى عبدالرازق
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أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، العقوبات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد من ارتكب عمل شنيع على حد قوله ضد مجند القوات المسلحة في قطار المنصورة.
وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة الجهة الوحيدة في الدولة التي تدفع ثمن تذاكر أفرادها مقدما وأن الاستمارة ما هي إلى إجراء روتيني لتسوية الحسابات.
وتابع أن من يتصرف تصرف خاطئ فهو موتور فالمجند مدفوع له التذكرة مقدما حتى لو لم يتقدم بالاستمارة ولم يكن هناك داعي لما حدث من الكمسري.
وأضاف أن ما حدث من الموظف تصرف فردي خاطئ وهناك تصرف لائق مع أي راكب حتى لو كان مخطأ، مشير إلى أن أفراد القوات المسلحة منضبطين دائما وكان المجند يرتدي الكمامة بينما قائد القطار لا يرتديها.
وأعلن الوزير العقوبات وهي:
1-تم مجازاة السيد عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يومًا ( خمسون يومًا ) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم إتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة بإرتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
2. تم مجازاة السيد عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية الازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع
4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم إرتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.
5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 1092020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.
وقدم الوزير اعتذاره للقوات المسلحة والمجند مؤكدا أنه سيذهب له للاعتذار كما سيزور سيدة القطار التي حرصت على دفع ثمن التذكرة لتوجيه الشكر لها.
وأذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة أصرت على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند بعد مشادة له مع الكمسري بسبب عدم قطع تذكرة.
وقالت السيدة، خلال الفيديو، مخاطبة المجند: "يابني أقعد، أنا عندي زيك 3 ولاد والله مانت نازل"، متابعة لكمسري القطار: "أنا هدفع له ومش هتسلمه، خد يا عم الفلوس".
مما دفع المجند لإخراج ثمن التذكرة وإعطاءه للسيدة قائلًا: "ورحمة أبويا مانتي دافعه"، لتقوم بإعطائه التذكرة وأخذ الأموال منه.
وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة، احترامها لكافة مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءًا لوطنهم وشعب مصر العظيم.
وشددت، على أنها تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
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