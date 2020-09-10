بث مباشر.. الحلقة 9 من مسلسل «انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı»

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:45 م
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مسلسل
مسلسل
بث مباشر.. الحلقة 9 من مسلسل «انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı»

يتم بث الحلقة 9  من مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı، حاليًا، عبر قناة Fox التركية، التي تقوم ببث مباشر للمسلسل حصريًا عبر قناتها فقط كل يوم أربعاء.


لمشاهدة الحلقة 9 من مسلسل انت اطرق بابي اضغط هنا

وبدأت أحداث الحلقة 9 من المسلسل بظهور سركان وهو يشعر بالجنون الشديد لأنه لم يتمكن من العثور على ايدا لكي يصالحها بعد الموقف الذي وقع منه مؤخرًا عندما اتهمها بالسرقة وتمكنت من إثبات برائتها أمامه وأمام الجميع.


الحلقة 9 من مسلسل انت اطرق بابي

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة العديد من المفاجآت القوية التي تم الكشف عنها من خلال الإعلانات الترويجية التي تم طرحها مؤخرًا قبل عرض الحلقة.


الحلقة 9 من مسلسل انت اطرق بابي

تدور أحداث مسلسل انت اطرق بابي حول فتاة شابة تسعى للنجاح في حياتها الدراسية ولكنها خسرت كل شيء بسبب رجل أعمال غني لم يجعلها تحصل على منحة تعليمية إلى خارج البلاد، وبالصدفة تلتقي بهذا الرجل وتقع في غرامه أثناء تأديتها دور خطيبته.


الحلقة 9 من مسلسل انت اطرق بابي

مسلسل انت اطرق بابي يعرض عبر شاشات فوكس تي في fox tv، كل يوم أربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت السعودية و7:00 بتوقيت القاهرة.

بث مباشر.. الحلقة 9 من مسلسل «انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı»

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