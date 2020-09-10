صحيفة خليجية تشيد بجهود دولة الإمارات في التصدي لمواجهة كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قالت صحيفة إماراتية، رغم التحديات التي يعيشها العالم جرّاء انتشار جائحة «كورونا»، تواصل الإمارات تحقيق النجاح في جهود التصدي لهذا الوباء، انطلاقاً من رؤية قيادتها، وحلولها الاستباقية، وإجراءاتها الحازمة منذ بداية الأزمة. 

وذكرت صحيفة "البيان"، أن مناسبة هذا الحديث، ما أعلنته دولتنا من أرقام مبشّرة على صعيد محاصرة الفيروس، وقرب الانتصار عليه، حيث حافظت، بفضل جهود خط الدفاع الأول، والإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، على نسب شفاء عالية تصل إلى 90 في المائة من المصابين، ونسبة وفيات تعادل 0.5 في المائة فقط، في حين أن المعدلات العالمية أعلى من ذلك بكثير. والبشارة الأخرى، أن نحو 80 في المائة من سكان الدولة، أي أكثر من 7.5 مليون شخص، تم فحصهم في مؤسسات الرعاية الصحية منذ بدء الجائحة، حسبما أورد موقع "اليمن العربي".

وأشارت إلى أن هذه الأرقام، تثبت فعالية الاستراتيجية الصحية، وصوابية الإجراءات الوقائية، كما تعكس التزاماً كبيراً من أبناء المجتمع بمختلف شرائحه منذ بداية الأزمة.

وأضافت من الجدير بالذكر، أن بلادنا قطفت ثمار استراتيجيتها في التعامل مع «كوفيد 19»، نتيجة تبنّيها الأساليب العلاجية المتطورة، وتوسيع نطاق الفحوص لكشف الفيروس ومحاصرته، وذلك بفضل الاستثمار في الإنسان وصحته، الذي لطالما أولته قيادتنا الرشيدة أعلى قائمة اهتماماتها، حيث سعت، ومنذ اليوم الأول، إلى توفير الكوادر الطبية المؤهلة، والمعدات والأجهزة المتطورة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية في المرافق الصحيّة، وتوفير المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية، ما ساعد في إنجاح جهود احتواء الفيروس.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن النموذج الإماراتي في التصدي للوباء بات قدوة تحتذى لدول العالم اليوم، بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا، ونجاحات أبطال خط دفاعنا الأول، وجهود مؤسساتنا الصحية، وهو ما يجعل دولتنا بفخر، محطّ أنظار الدول والمنظمات الصحية وإشادتها في الحرب على «كوفيد 19»

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

08:01 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟