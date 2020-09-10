بعد لجوئه إلى نقيب الموسيقيين حسن عطية يتقدم بشكوى إلى رقابة المصنفات بسبب "عدوك ابن كارك"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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لجأ الشاعر حسن عطية إلى الرقابة على المصنفات الفنية ليتقدم بشكوى ضد سرقة أغنيته "عدوك ابن كارك" التي انتهى من كتابتها وانسحب من مواصلة العمل مع شركة الإنتاج بسبب الاختلاف حول الأمور المادية.


وقال حسن عطية في نص الشكوى المقدمة إلى رقابة المصنفات الفنية: إن "عدوك ابن كارك" من كلماتي، وكنت قد اتفقت مع كل من السادة مصطفى وفقي- أحمد عزت "مطرب" – ناعوم " مطربة" وعبد العظيم خلاف مدير الإنتاج على إنتاج هذه الأغنية وبعد عمل البروفات اللازمة اختلفنا على الأمور المادية بيننا فقمت بسحب الأغنية منهم، فقاموا بتحريف كلماتها مع الاحتفاظ باسم الأغنية "عدوك ابن كارك" على اعتبار أن ذلك توارد أفكار.


وأضاف: بيننا مراسلات عن هذه الأغنية على المحمول ومرفق مع شكوتي صورة من المراسلات" وكذلك أمتلك نسخة من بروفات الأغنية بصوتهم "ديمو".


وقد دافع الشاعر الغنائى حسن عطية عن حقه بامتلاكه أغنية "عدوك ابن كارك" التي كتب كلامها بالكامل، ثم باعها لمصطفى جودة مالك شركة Moogoda للإنتاج الفنى، وتم ترشيح المطرب " السيد رزق " لغنائها، وبالفعل تم ثبات نجاح الأغنية وانتشارها، مؤكدا أنه سيواصل الدفاع عن حقه فيها.


ثم فوجئ الشاعر بسرقة أغنيته لتغنيها المطربة نعوم بعد رفضه بيعها لها وغنائها على طريق المهرجانات غناء لا يليق بمستوى الأغنيه وقيمتها وأتهم أيضًا مساعدها فى ذلك "وليد نجم " التابع لقناة شعبيات الذى أسند الأغنية لها ولمطربين أخرين " أحمد عزت " و" على سمارة " وبناءً على ذلك قدم الشاعر بلاغ رسمى للنيابة العامة فيهم لإسترداد حقه، وقدم شكواه لنقيب الموسيقيين الفنان الكبير " هانى شاكر " وكذلك المصنفات الفنية.

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