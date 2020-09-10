محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، المنطقة الاستثمارية، والتي جرى إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، وتقع على مساحة 46 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيجرى تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها.

وخلال الزيارة شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الأداء حيث أبدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب، بخارج المنطقه الاستثمارية.

كما وجه بسرعه الانتهاء من تركيب البلدورات، وزراعة أشجار، ونخيل، ومسطحات خضراء على مساحة 15 ألف متر، وعمل شبكة ري بها، كما وجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة، وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال
محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال

أخبار تهمك

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

07:01 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟