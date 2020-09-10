محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، المنطقة الاستثمارية، والتي جرى إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، وتقع على مساحة 46 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيجرى تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها.



وخلال الزيارة شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الأداء حيث أبدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب، بخارج المنطقه الاستثمارية.



كما وجه بسرعه الانتهاء من تركيب البلدورات، وزراعة أشجار، ونخيل، ومسطحات خضراء على مساحة 15 ألف متر، وعمل شبكة ري بها، كما وجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة، وفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.