رنا سماحة تطرح أغنية "حياتي تخصني"





وانتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "7رجالة"، الذى يضم 10 أغنيات، منها "قلبى معلم"، "حياتى تخصنى"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندى الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم على طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.





وتعاونت رنا سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد على موسى، هانى صارو، أحمد حسن راؤول، على عبد السلام، شادى جابر، محمد الصاوى، مدين، محمد فخرانى، محمد شفيق، نادر حمدى، أحمد عبد السلام، حازم السعيد وطارق توكل.

طرحت الفنانة رنا سماحة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حياتي تخصني"، من ألبومها الذى يحمل اسم "7 رجالة"، والمقرر طرحه قريبا.والأغنية وهى من كلمات هاني صارو، ألحان مدين، توزيع احمد عبد السلام، Mix & mastering خالد رؤوف، Artwork &styling رودي سماحة، اخراج سامي بساط" .وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".