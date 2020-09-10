رنا سماحة تطرح أغنية "حياتي تخصني"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
طرحت الفنانة رنا سماحة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حياتي تخصني"، من ألبومها الذى يحمل اسم "7 رجالة"،  والمقرر طرحه قريبا.


والأغنية وهى من كلمات هاني صارو، ألحان مدين، توزيع احمد عبد السلام، Mix & mastering خالد رؤوف، Artwork &styling رودي سماحة، اخراج سامي بساط" .



وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".


وانتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "7رجالة"، الذى يضم 10 أغنيات، منها "قلبى معلم"، "حياتى تخصنى"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندى الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم على طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.


وتعاونت رنا سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد على موسى، هانى صارو، أحمد حسن راؤول، على عبد السلام، شادى جابر، محمد الصاوى، مدين، محمد فخرانى، محمد شفيق، نادر حمدى، أحمد عبد السلام، حازم السعيد وطارق توكل.

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ حوالي 4 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بأي ثمن.. ريال مدريد يقول كلمته ويحدد مصير نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

منذ أقل من ساعة

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل - مفاجآت مدوية في تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

04:42 م

بعد ضم رمضان.. بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

08:01 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

عاجل - فايلر يوافق على ضم صفقة الموسم

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟