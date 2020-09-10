التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير لمواجهة أخطار موسم السيول

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قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه تم عمل مخرات لهذه السيول وهو الأمر الذي ساعد كثيرًا على التقليل من أخطار هذه السيول.



وأضاف قاسم في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس أنه يتم حاليًا التنسيق بين كافة المحافظات وبين كل محافظات ومركز التنبؤات التابع لهيئة الري والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية من أجل متابعة كل المستجدات المتعلقة بهذا الشأن.



وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى انه تم تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة المتعلقة بسيارات الشفط، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والري والهلال الأحمر للتصدي لأخطار السيول، موضحًا أنه تم عمل سيناريوهات متوقعة لمتابعة مستجدات الأمور مع إعداد الجدول الزمني لمراجعة هذه السيناريوهات.



وفي ظل الاستعداد المبكر لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، رفعت الحكومة المصرية، درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمر.



كما استعد الهلال الأحمر المصري، لمواجهة الطقس السيء، الذي قد تتعرض له المحافظات المصرية، تزامنا مع السيول التي بدأت خلال الأيام الماضية في الأقصر وقنا والبحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى، وفرق الاستجابة للكوارث من المتطوعين.



ويقول الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه يوجد ٢٧ مركز إغاثة على مستوى المحافظات، و٤ مراكز استراتيجية ومخيمات للطوارئ.



بينما أوضح المهندس شحتة إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن هناك خطة للحماية من السيول بـ25 عملية بداية من وادي دجلة في القاهرة إلى أسوان، مشيرًا إلى أنهم نفذوا 81 عملا صناعيا للحماية من السيول منقسمين على 16 سد و30 بحيرة وحوض تهدئة.



وتابع رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الموارد المائية والري، أن الهيئة أنفقت 4 مليارات جنيه لحماية من المواطنين والبنية التحتية للدولة من أخطار السيول.



كما وضعت هيئة الطرق والكباري، خطة شاملة لمواجهة السيول وأضرارها، كتشكيل 14 فرقة عمل للتعامل مع أي طوارئ تسببها السيول بمختلف محافظات مصر، وفريق صيانة لتطهير وصيانة مخرات السيول، إضافةً إلى غرفة عمليات تتابع الأحوال الجوية لحظة بلحظة.





وتستعد المحافظات، لمواجهة السيول، حيث أعلن أسامة القاضي محافظ المنيا، تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرًا طبيعيًا و22 صناعيًا، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم.



كما نفذت محافظة أسوان تدريبًا عمليًا، لمواجهة تداعيات السيول والأمطار الغزيرة، فى إطار الإجراءات والتدابير الإحترازية المتُبعة مع اقتراب فصل الشتاء.



وأكد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، جاهزية معدات وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة؛ لمواجهة مخاطر السيول.



وتأتي الإجراءات والتدابير الاحترازية ورفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيئ واحتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء.