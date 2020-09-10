تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:31 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة المستبعدين قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها غدا الجمعة.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء غد الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 68 ويأتي من خلفه الزمالك صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة المستبعدين على النحو التالي:

محمد محمود للإصابة، وحسين الشحات لعدم الجاهزية، وصالح جمعة ومحمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية، وشريف إكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي لانتهاء تعاقدهم مع الأهلي.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد 

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.






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