البورصات الأوروبية تتراجع بالختام بعد تثبيت سياسة البنك المركزي
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:32 م
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أغلقت البورصات الأوروبية الرئيسية منخفضة الخميس 10 سبتمبر بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن إجراءات التحفيز الحالية تكفي ومن المرجح استخدامها استخداما كاملا.
هبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.6%، مع قول كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إن البنك يراقب بعناية تداعيات قوة اليورو.
وثمة توقعات في ظل انحسار زخم التعافي الاقتصادي أن يضخ البنك المركزي تحفيزا جديدا.