"ضربه وتنمر عليه".. القبض على بطل فيديو التعدي على فني كمبيوتر ببولاق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:52 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل تعدى على فني كمبيوتر بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، بعد تداول مقطع فيديو على الفيس بوك.

رصدت أجهزة الأمن تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حيث تم تحديد المجنى عليه فنى كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبإستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل، مقيم بذات الشارع سكنه، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، قتل" بسبب إصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما.

قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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فني كمبيوتر عاطل بولاق الدكرور الجيزة

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