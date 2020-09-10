ننشر النص القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:45 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
مـروة هيـكل
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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رسميا رقم 52 لسنة 2020 لدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

كانت قد اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، عن انعقاد مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.
ننشر النص القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب
ننشر النص القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب
ننشر النص القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب
ننشر النص القانوني لدعوة الناخبين للاقتراع بانتخابات مجلس النواب

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مجلس النواب انتخابات الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم

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