حرائق الغابات تخلف ضحايا وتدمر بلدات غربي الولايات المتحدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
لقي 3 أشخاص حتفهم بحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، بينما دمرت حرائق غابات غير مسبوقة 5 بلدات صغيرة بكاملها في أوريغون مع ورود تقارير أولية عن خسائر بشرية.

وأكدت السلطات المحلية الأربعاء وفاة ثلاثة أشخاص في شمال كاليفورنيا بسبب حريق مستعر نجم عن البرق تجدد بشدة بعدما حقق رجال الإطفاء تقدما كبيرا في احتوائه، ليصل عدد الضحايا في الولاية إلى 11 شخصا منذ نشوب الحرائق في منتصف أغسطس، في حين أصدرت السلطات أوامر بإجلاء طارئ في عدد من المناطق المنكوبة.

وبينما استمر أكثر من 20 حريقا كبيرا في إشاعة الفوضى عبر مساحات كبيرة في كاليفورنيا، تحملت ولاية أوريغون المجاورة وطأة حرائق الغابات الأحدث التي اجتاحت معظم الغرب الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.

وأرسلت رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة ألسنة اللهب لعشرات الأميال خلال ساعات لتحاصر مئات البيوت، فيما كافح رجال الإطفاء 35 حريقا كبيرا على الأقل في أوريغون في مساحة تقترب من ضعفي مساحة مدينة نيويورك.

وقالت كيت براون، حاكمة أوريغون، إن عددا من المناطق تشهد دمارا واسعا بسبب الحرائق وإن 5 بلدات صغيرة دمرت بالكامل، وأضافت: "قد يتسبب ذلك في أكبر خسائر في الأرواح والممتلكات الناجمة عن حرائق الغابات في تاريخ ولايتنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طفلا عمره 12 عاما وجدته لقيا حتفيهما في الحريق المستعر قرب بلدة ليونز جنوبي بورتلاند.

أخبار تهمك

قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة عقده كاملة في 3 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

06:01 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟