نجم يوفنتوس يقترب من الدوري الأمريكي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز والإنتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي في الموسم الجديد.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأنه من المتوقع رحيل جونزالو هيجواين على الرغم من أن عقده مع السيدة العجوز ينتهي في 2021.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس أبلغت هيجواين ووكيل أعماله منذ عدة أسابيع بأن النجم الأرجنتيني أصبح خارج حسابات أندريه بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن جونزالو هيجواين البالغ من العمر 32 عامًا انضم إلى يوفنتوس في 2016 ولعب على سبيل الإعارة في كلا من ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 149 مباراة، سجل خلالهم 66 هدفًا وصنع 16 هدف آخرين.

أخبار تهمك

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة عقده كاملة في 3 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

06:01 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟