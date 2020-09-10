قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:30 م
جاريدو
جاريدو
علي ماهر حلمي
Advertisements
قررت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي قررت إقالة المدرب الاسباني خوان كارلوس جاريدو من تدريب الفريق.

وقالت تقارير صحفية مغربية أن نادي الوداد سوف يعين ميجيل جاموندي لتدريب الفريق بدل من المدرب الاسباني المقال لقيادة الفريق أمام الأهلي بدوري الابطال.

ومن المقرر أن تقام مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام نظيره الأهلي نهاية هذا الشهر فى ذهاب دور نصف نهائي بطولة دروي أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قام بتأجيل مواجهتي الأهلي أمام الوداد والزمالك أمام الرجاء ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى شهر أكتوبر المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة جاريدو اقالة جاريدو اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 11 دقيقة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة عقده كاملة في 3 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

06:01 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟