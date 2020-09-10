روسيا تنوي تصدير ملايين الجرعات من لقاحها ضد كورونا لأمريكا اللاتينية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت روسيا اليوم الخميس أنها تنوي تصدير 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى المكسيك ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

وأشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق أبرم أمس عقدا مع شركة Landsteiner Scientific المكسيكية لتصدير 32 مليون جرعة من اللقاح إلى المكسيك، وقال: "سنعلن يوم غد عن تصدير ما يصل إلى 100 مليون جرعة إلى دول أخرى من أمريكا اللاتينية".

وأضاف أن الصندوق يخطط لإنتاج نحو 200 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري، وأكثر من 500 مليون جرعة في العام القادم، مؤكدا أن 40 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم متطوعين لاختبار اللقاح على أنفسهم في روسيا.

وتمثل الصفقة التي أبرمت أمس مع الشركة المكسيكية ثاني عقد لتصدير اللقاح الروسي، حيث أبرم العقد الأول مع كازاخستان مؤخرا.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم سجلت رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا، وشرعت في إنتاجه.

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