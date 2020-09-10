"زوجته احتجزته وضربته".. سقوط رجل أعمال من الدور الرابع بالشيخ زايد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:30 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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سقط رجل أعمال من الطابق الرابع بأحد العقارات بمدينة الشيخ زايد، حال محاولته الهرب، من زوجته وأسرتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة بسقوط صاحب شركة سياحة من الطابق الرابع بأحد العقارات بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد، توصلت إلى أن وقعت مشاجرة بين المجني عليه وزوجته، إثر وجود خلافات بينهما، وعلى إثر ذلك استعانت الزوجة بشقيقها ونجل عمتها، وقاموا باحتجازه داخل الشقة محل الواقعة، وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته.

وواصلت التحريات إلى أن رجل الأعمال حاول الهرب منهم، وسقط أرضا من الطابق الرابع، غارقا في دمائه مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة من القبض على الزوجة وشقيقها ونجل عمتها لسماع أقوالهم حول الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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شقة رجل أعمال الشيخ زايد الدور الرابع

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