لاشين لذوي الاحتياجات الخاصة: "مكانكم في القلب ومنتظرين صوتكم في انتخابات مجلس النواب"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:29 م
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
مـروة هيـكل
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حث المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021.

وقال "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، إن موضعكم القلب من الحب والاهتمام، ونحن جميعنا في استقبالكم، وكلنا حريصون على مشاركتكم وتوجيهات دائمة لرؤساء اللجان وامناءها بدفع المشقة عنكم.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للمصريين في الخارج، أن مصر حرصت على مشاركتكم إيمانًا بدوركم في بناء وطنكم وسعيكم الدائم لرفعة مصركم، وبذلت الهيئة كل جهد ممكن بالتعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل مشاركتكم، فأقبلوا على المشاركة لاختيار من يمثلكم.

وناشد الشباب باستغلال هذا الاستحقاق الانتخابي لإثبات حضوره مرشحًا وناخبًا للمشاركة في بناء حاضر ومستقبل وطنه.
لاشين لذوي الاحتياجات الخاصة: "مكانكم في القلب ومنتظرين صوتكم في انتخابات مجلس النواب"
لاشين لذوي الاحتياجات الخاصة: "مكانكم في القلب ومنتظرين صوتكم في انتخابات مجلس النواب"
لاشين لذوي الاحتياجات الخاصة: "مكانكم في القلب ومنتظرين صوتكم في انتخابات مجلس النواب"
لاشين لذوي الاحتياجات الخاصة: "مكانكم في القلب ومنتظرين صوتكم في انتخابات مجلس النواب"

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وزاره الخارجيه مجلس النواب الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم الاحتياجات الخاصة

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