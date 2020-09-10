الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 930 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ 4 أشهر.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 586 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الإصابات 76911، فيما بلغت حالات الشفاء 67945، وحالات الوفاة 398.

وأكدت الصحة الإماراتية إجراء 82076 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، إن "الإمارات تجاوزت أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريبا من عدد الحالات قبل شهر من اليوم".

أخبار تهمك

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يمنح مؤمن زكريا قيمة عقده كاملة في 3 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

قبل مواجهة الأهلي.. إقالة جاريدو من تدريب الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

06:01 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟