رامى صبرى يوجه الشكر لـ"فوربس" بعد اختياره ضمن أفضل 100 فنان عربي

Advertisements

وجه الفنان رامي صبري، الشكر لمجلة فوربس العالمية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قام "صبري"، بنشر صورة له، وعلق عليها قائلا: "شكرًا مجلة فوربس العالمية على وجودى للمرة الثانية ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فنان عربي".





ودخل النجم رامى صبري، للمرة الثانية قائمة أفضل شخصية عربية مشهورة ليحتل المركز رقم 65 فى ذلك التصنيف الذى تجريه مجلة فوربس العالمية، ويأتى الاختيار نتيجة التأثير الذى يحدثه الشخص فى الجماهير.





يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري حققت نجاحا كبيرا، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".





كما حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 8 مليون مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

