إياد نصار وزوجته في "حكايتي مع الزمان"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يستضيف برنامج" حكايتي مع الزمان" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية، ريما كركي، على قناة "الحياة"، الفنان إياد نصار وزوجته شيماء الليثي وذلك في حلقة يوم غد الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


يتحدث إياد نصار وزوجته عن الزمن وتأثيره على شخصيتهما، وعلاقتهما الحياتية والزوجية وشكل الحب بينهما، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات التي تتناولها الحلقة.


"حكايتي مع الزمان" تدور فكرته حول كيف يظهر الفنانون والفنانات بعد 50 عامًا، وكيف سيكون مظهرهما في مراحل مختلفة من العمر، وذلك من خلال فريق محترف من أهم اختصاصيي الماكياج والتجميل.

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