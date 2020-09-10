هدي الأتربي تبهر متابعيها بإصلالة جذابة في أحدث ظهور

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غازلت الفنانة هدي الأتربي، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت هدي، بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون البينك، وكان شعرها مموج منسدلا، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها.





والجدير ذكره أن هدي الأتربي يعرض لها حالياً مسلسل "الوجه الآخر" الذي يقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، هبه الأباصيري ، دنيا المصري وآخرين.





"الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.





وفي سياق أخر شاركت هدي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "القمر أخر الدنيا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة"، دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

