صابرين تنشر دعاء ديني عبر حسابها بـ"إنستجرام"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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القت الفنانة صابرين، التحية على جمهورها، وذلك من خلال نشر دعاء عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث كتبت صابرين: "اللهم إن هذه الأيام مرت وضرت اتعبت وانهكت فيارب ارح وأجبر وعوض".


ويذكر أن صابرين أوشكت على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "النمس والإنس"، وهو بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول، شيكو، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.


وفي سياق آخر، شاركت صابرين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا 80"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة غادة عادل، إياد نصار وآخرين.

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