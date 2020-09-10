برفقة خطيبته.. حازم إيهاب في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.







المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف

وسيتم عرض الحلقات على شبكة قنوات on tv

يحرص الفنان حازم إيهاب، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر حازم إيهاب، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة خطيبته، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.يذكر أن حازم إيهاب يواصل تصوير مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات؛