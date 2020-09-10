عاجل.. قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الماسي لسلاح المشاة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس قرارًا رقم 480 لسنة 2020، بإنشاء ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الماسى لسلاح المشاة)، بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء إدارة للمشاة وتكون من طبقة واحدة (من النحاس المطلى باللون الذهبي) طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.





وفي سياق منفصل، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس على مراحل العمل بمحاور المشروع بمنطقة الضبعة، والذي يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعي بتلك المنطقة.



