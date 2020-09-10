ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب (مستندات)

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 وخصصت الفترة من 27 سبتمبر وحتي 10 اكتوبر المقبل لتسجيل بيانات المصريين بالخارج وكذلك طباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر للمرحلة الاولي ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية علي ان تجري الانتخابات للمصريين بالخارج ايام الاربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً.



كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، عن انعقاد مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".



وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.