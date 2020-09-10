في ذكرى وفاته.. تعرف على الجوائز التي حصل عليها رياض السنباطي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل اليوم 10 سبتمبر ذكرى وفاة الموسيقار الكبير رياض السنباطي، والذي لحن ما يزيد عن 200 عمل لأم كلثوم.

ويرصد "الفجر الفني"، الجوائز التي حصل عليها رياض محمد السنباطي بالتزامن مع ذكرى وفاته:


حصل رياض محمد السنباطي على عدد من الجوائز أبرزها:وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام1964، جائزة اليونسكو العالمية.


ويعد "السنباطي" الوحيد من 5 علماء موسيقيين نالو هذه الجائزة حول العالم.


يذكر أن رياض السنباطي، بدأ حياته المهنية منذ الصغير حيث اكتشف موهبته والده حين رآن يعزف عند أحد النجاريين مما جعله يصطحبه في فرقته للأمسيات والحفلات الليلية.

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