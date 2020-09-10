تعرف على أرقام الكونغولي "مالانجو" المُرشح لقيادة هجوم الأهلي

دخل الكونغولي بين مالانجو نجم الرجاء البيضاوي المغربي دائرة اهتمام النادي الأهلي المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر في الموسم الجديد.





ورصد مسئولو النادي الأهلي مبلغ 2 مليون دولار لحسم صفقة هداف الرجاء الحالي، خاصة وأن اللاعب كان مطلوبا في القلعة الحمراء في وقت سابق قبل تعاقد الفريق المغربي معه من نادي مازيمبي الكونغولي.





ويُعد الكونغولي مالانجو واحد من المهاجمين المميزين على الساحة الكروية بالقارة السمراء حاليًا، حيث يقدم عروض ومستويات قوية رفقة فريق الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي.





مالانجو من مواليد 10 نوفمبر لعام 1993 في مدينة "كينشاسا" الكونغولية ويبلغ عمره 26 عامًا، ويصل طوله 1.85 سم، ويجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح، ويستخدم قدمه اليمني داخل الملعب، وتبلغ قيمته التسويقية وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير 400 ألف يورو.





بدأ "مالانجو" مسيرته مع كرة القدم مع نادي جاك تريزور كينشاسا المغمور، وفي عام 2013، انتقل إلى لوبومباشي للانضمام إلى نادي دون بوسكو الرياضي، ولعب له خلال الدوري الكونغولي موسم 2013-2014.





بعد تألقه مع نادي دون بوسكو انتقل لصفوف نادي تي بي مازيمبي بطل الكونغو عام 2016 ولعب معه 3 سنوات، وتوج مع الفريق بكأس الكونفيدرالية عام 2017 على حساب فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقيا، وحصد الدوري الكونغولي عامي 2017، 2019.





كما شارك مع مازيمبي في 18 مباراة بدوري أبطال إفريقيا وسجل 7 أهداف وصنع هدفين، وخاض مباراتين في بطولة كأس السوبر الإفريقي مع فريقه مازيمبي، حيث خسر أمام ماميلودي صن داونز عام 2017، وكرر هزيمته مجددا عام 2018 أمام الوداد المغربي.





تعرض مالانجو لإصابة قوية في مباراة مازيمبي مع زيسكو يونايتد في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا 2018–19. وكشفت الفحوصات عن كسر في القدم اليمنى، وتم الإعلان عن غيابه لمدة 13 شهرًا. لكنه عاد للملاعب بعد أربعة أشهر فقط .





وقع مالانجو عقدا مع الرجاء المغربي لمدة 3 سنوات في صيف 2019، و خاض 15 مباراة بالدوري المغربي وسجل 5 أهداف وصنع هدفين وحصل على بطاقتين صفراء.





وشارك مع الفريق المغربي في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وسجل هدفين وصنع هدف، وصعد معه للدور نصف النهائي للبطولة هذا الموسم وتنتظر فريقه مواجهة نارية ضد النادي الزمالك في شهر أكتوبر المقبل.



