الأهلي يعلن نتيجة تحليل الـ"رابيد تيست" قبل لقاء الإسماعيلي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:26 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على ‏استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا.‏



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