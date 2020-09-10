الأهلي يعلن نتيجة تحليل الـ"رابيد تيست" قبل لقاء الإسماعيلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على ‏استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏





وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏





ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا.‏











