الأهلي يعلن نتيجة تحليل الـ"رابيد تيست" قبل لقاء الإسماعيلي
الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:26 م
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا.
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