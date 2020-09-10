السعودية تستحوذ على 10% من صادرات السلع الغذائية المصرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
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قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السعودية تعد من الأسواق الرئيسية والهامة لصادرات القطاع حيث استحوذت العام الماضي على 10% من إجمالي تلك الصادرات بقيمة 337 مليون دولار بنمو 8% عن 2018.

وأوضح خلال الندوة الالكترونية التي ينظمها المجلس حول" اشتراطات التصدير إلى السعودية وفرص النمو" اليوم، أن هناك العديد من المنتجات الغذائية التي يتم تصديرها للسوق السعودي منها الاجبان والشيكولاته وزيت عباد الشمس ومركزات المشروبات الغازية.

وأشار برزي إلى أن واردات السعودية من المنتجات الغذائية خلال العام الماضي بلغت نحو 7.6 مليار دولار، وتمثل نحو 5% من إجمالي الواردات السعودية بالكامل.

وأكد أن هناك العديد من الفرص المتاحة لمضاعفة حجم وقيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسوق السعودي، خاصة في ظل القرب الجغرافي و الاعفاءات الجمركية، موضحة أن ذلك يتطلب التعاون والتركيز على التوافق مع الاشتراطات السعودية.

ولفت برزي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وسجلت نموا العام الماضي بنسبة 10% بقيمة 3.5 مليار دولار.

ونوه بأن المجلس يعمل حاليا على زيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة بالتركيز على تعزيز التواجد بالأسواق الرئيسية وفتح اسواق جديدة، فضلا عن ملف هام يتم العمل عليه حاليا الخاص بوجود علامة تجارية " براند" للمنتجات المصرية الغذائية.

وعن مستهدف رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، أكد برزي انه رغم ارتفاع هذا المستهدف إلا أنه يمكن تحقيقه وغير مستحيل، ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من كل الهيئات الحكومية ومجتمع الاعمال والصناعة من أجل زيادة الصادرات.

يشارك في الندوة د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، و الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع رئيس مكتب التمثيل التجاري في جدة.

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