مصادر حكومية أفغانية: توجه سجناء لـ"طالبان" إلى قطر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
ذكرت مصادر بحكومة أفغانستان، أن ستة سجناء كانت طالبان ترغب بالإفراج عنهم غادروا كابل إلى الدوحة مساء اليوم الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك يمهد الطريق لبدء محادثات السلام، التي طال انتظارها.

ومن المقرر إبقاء السجناء، المتهمين بشن هجمات على القوات الأفغانية، والذين اعترضت قوى غربية بما في ذلك فرنسا وأستراليا على إطلاق سراحهم، تحت المراقبة في العاصمة القطرية حيث ستجرى محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وقالت ثلاث حكومات ومصدر دبلوماسي، إن فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية يخطط للسفر إلى الدوحة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات مطلع الأسبوع المقبل بعد شهور من التأخير.

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ نصف ساعة

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. مؤمن زكريا في الأهلي "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ أقل من ساعة

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟