استطلاع يكشف: الألمان يخشون "ترامب" أكثر من كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
رويترز
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أظهر استطلاع نشر اليوم الخميس، أن الألمان يخشون سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من خوفهم من فيروس كورونا الذي تسبب في إضعاف اقتصاد بلادهم.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مجموعة R+V للتأمين شهري يونيو ويوليو، فإن 53 بالمئة ممن شملهم الاستبيان قالو إن أكبر مخاوفهم هي سياسات ترامب التي قد تجعل العالم أكثر خطورة.

وجاءت مخاوف الألمان من ارتفاع تكاليف المعيشة، والوضع الاقتصادي، وتكلفة ديون الاتحاد الأوروبي على دافعي الضرائب، في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

واحتل فيروس كورونا المرتبة 17 في قائمة مخاوف الألمان، حيث أعرب حوالي ثلث المستجوبين فقط عن خوفهم من أن يصابوا هم أو أقاربهم بالفيروس.

ولم يذكر الاستطلاع تفاصيل عن جوانب سياسات ترامب التي أثارت قلق الألمان، لكن مجموعة R+V نقلت عن عالم السياسة مانفريد شميدت، تأكيده أن المواطنين الألمان يخشون سياسات ترامب الخارجية.

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