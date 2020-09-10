بعد فضيحة سفيرها في لندن..الصين تتحدّث عن "قرصنة"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:11 م
بوابة الفجر
أ ف ب
Advertisements
طالبت سفارة الصين في لندن الشركة التي تدير تويتر بفتح تحقيق حول صحة وضع سفيرها علامة "إعجاب" (لايك) على مقطع فيديو إباحي، وهو ما اعتبرته السفارة نتيجة قرصنة للحساب الرسمي للسفير.

وكان المقطع الإباحي موجودا الأربعاء لأكثر من ساعة ضمن قسم المنشورات التي وضع عليها السفير الصيني في بريطانيا، ليو شاومينغ، علامة "إعجاب"، مما أثار موجة عارمة من التعليقات الساخرة من مستخدمي شبكة تويتر.

واتهمت السفارة في بيان أصدرته "بعض الناشطين المعادين للصين" بأنهم "عمدوا، من منطلق حقدهم، إلى استهداف حساب السفير على تويتر (...) مستخدمين طرقا حقيرة لانتحال" هويته. 

وقالت السفارة: "ندين هذا التصرف بشدة، وقد أخطرنا تويتر بالواقعة ونحتفظ لأنفسنا بحق اتخاذ إجراءات إضافية". 

ودعت تويتر إلى "فتح تحقيق شديد الدقة"، و"أخذ هذه القضية بجدية كبيرة"، آملة في "ألا يصدق المستخدمون هذه المعلومات المغلوطة وألاّ يروجوها". 

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة تويتر محظورة في الصين، وكذلك المواد الإباحية غير أن عددا من الديبلوماسيين والصحافيين في وسائل الإعلام الحكومية الصينية فتحوا في السنوات الأخيرة حسابات على تويتر لنشر آرائهم ومواقفهم. 

وأنشأ ليو شاومينغ حسابه على الشبكة في أكتوبر 2019، وبات لديه نحو 85 ألف متابع. 

أخبار تهمك

شاهد.. مؤمن زكريا في الأهلي "فيديو"

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عقد لا يُصدق.. تعرف على راتب رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

منذ ساعتين

لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

منذ أقل من ساعة

صدمة للأهلي والزمالك.. إلغاء كأس العالم للأندية بقطر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن مصير أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

منذ أقل من ساعة

ساسي يحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ نصف ساعة

قنبلة الموسم.. الزمالك يقترب من الإعلان عن ضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رونالد كومان يحول برشلونة إلى "فريق بدني"

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من الجيش اللبناني للمواطنين بعد حريق مرفأ بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

قرار عاجل من وزير النقل بشأن موظف بالسكة الحديد طلب "إكرامية" من مواطن

القوات المسلحة ترد على واقعة مجند قطار المنصورة

03:09 م

مفاجأة.. ريال مدريد فرط في خليفة ميسي لمصلحة برشلونة

04:40 م

مانشستر يونايتد يحسم صفقة مدوية من أتلتيكو مدريد

05:03 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟