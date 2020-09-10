عاجل - الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير قرارًا جديدًا للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بخصوص مباريات الدور نصف النهائي بالنسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد "شوبير" أن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها الشهر المقبل، ستكون بدون حضور  جماهيري وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " ‏نصف نهائي دوري الأبطال بدون جمهور".

وكان الكاف أعلن اليوم الخميس،  تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.
 

 وتقرر إقامة مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ١٧ و١٨ أكتوبر المقبل والعودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ثم النهائي ٦ نوفمبر.

بينما تقرر إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية يومي ١٩ و٢٠ اكتوبر والنهائي يوم ٢٧ من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بينما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وفي الكونفيدرالية يلعب بيراميدز نظيره هورويا الغيني بينما يواجه نهضة بركان المغربي نظيره حسنية أغادير.

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الوداد الزمالك الرجاء الاتحاد الإفريقي الأهلي

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