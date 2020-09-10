غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة اليوم الخميس عن انقطاع المياه بعدة مناطق بالمحافظة وهي منطقة وراق العرب وشارع القومية العربية لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتي الساعة الساعة السادسة من مساء اليوم التالى، وذلك نظرا لاعمال تحويلات مترو الانفاق وهو ما يتطلب إجراء تحويل مسار خط مياه 300 ملى بمنطقة القومية العربية.



