غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:15 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة اليوم الخميس عن انقطاع المياه بعدة مناطق بالمحافظة وهي منطقة وراق العرب وشارع القومية العربية لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتي الساعة الساعة السادسة من مساء اليوم التالى، وذلك نظرا لاعمال تحويلات مترو الانفاق وهو ما يتطلب إجراء تحويل مسار خط مياه 300 ملى بمنطقة القومية العربية.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من أى خط أرضي.

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مياة الشرب مناطق المواطنين الجيزة

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