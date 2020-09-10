الربان ولاء حافظ يُقيم بروفات تدريبية ليوم السلام العالمي بمشاركة السباحين المصريين

صرحت اللجنة المنظمة لأحداث يوم السلام العالمى أن الربان ولاء حافظ وفريق السباحين المشارك سوف يقومون بعمل بروفات تدريبية لجميع التشكيلات المكونة لعلامة يوم السلام العالمى.





يذكر أن الربان ولاء حافظ قد أعلن منذ فترة قصيرة عن مبادرة تحدي يوم السلام العالمى والمقرر عقده يوم ٢١ سبتمبر الجارى بمدينة الإسماعيلية





حيث يقوم ٦٠٠ سباحا مصريا بقيادة الربان ولاء حافظ بتشكيل شعار السلام العالمي على سطح مياة قناة السويس لترسل مصر أكبر رسالة سلام للعالم بحضور طاقم تحكيم دولي من منظمة Guinness World Record العالمية.





ويأتى ذلك الحدث تزامنا مع يوم السلام العالمى وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة - الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ، وبمشاركة Kayan businesses development - Cinema factory











