عاجل.. الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل

وجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لمجلس النواب الحالي وأعضائه على ما قام به من دور هام.





وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم وضع جدول زمني لانتخابات مجلس النواب الجديد.





وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين مدعوين لانتخاب عدد 284 مقعد بالنظام الفردي، و284 مقعد بالقائمة، وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على ان تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من الخميس 17 -9-2020 حتى السبت 26-9-2020.



