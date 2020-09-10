بث مباشر.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب وقد بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات من مبنى التلفزيون المصري "ماسبيرو".

ويعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.



